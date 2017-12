Ação em parceria com residentes de medicina oferta serviços de saúde a moradores do Tarumã

A Unidade Básica de Saúde da Família do Tarumã promove nesta terça-feira (12) diversas atividades voltadas para a promoção de saúde da população atendida no bairro. Serão realizadas rodas de conversa sobre diferentes temas, tais como: a importância de alimentação saudável, atividade física, vacinação, controle de pressão e glicemia, dentre outras ações. Todos os serviços são gratuitos e acontecem a partir das 7h.

Esta ação é realizada pelos residentes de Medicina de Família da SESAU/ CG e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), sob supervisão do preceptor Lincoln Guimarães, médico de família. O programa de residência médica em saúde da família foi implantado nesse ano, com objetivo maior de qualificar os médicos para atuarem na estratégia de saúde da família, indo de encontro com as Diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, no intuito de fortalecer a rede de saúde, investindo na formação dos profissionais da área.

Dentre as ações propostas, as rodas de conversas serão divididas em temas como a importância do aleitamento materno, vacinação e atividade física, prevenção do câncer de mama, útero e próstata. As crianças menores de dois anos serão avaliadas pela equipe enquanto que os adultos terão as medidas antropométricas analisadas, aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar. Já na Horta Comunitária terá palestras sobre a necessidade de alimentação saudável.

As rodas de conversas são importantes para atuar nos determinantes sociais de saúde, empoderar os indivíduos para melhorar a qualidade de vida, estimular a adoção de estilo de vida saudável e realização de exames para rastreamento de doenças e tratá-las.

Serviço

Rodas de Conversas – Residentes de Medicina de Família SESAU/CG

UBSF Tarumã

Das 7h às 11h e das 13h às 17h