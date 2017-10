Ação de educação e promoção à saúde voltada para as crianças e idosos oferece serviços e aproxima comunidade

Em comemoração ao Dia do Idoso – celebrado no dia 1º de outubro – e antecipando o Dia das Crianças – lembrando no dia 12 de outubro, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Albino Coimbra – bairro Santa Carmélia – promoveu ação de saúde na manhã desta sexta-feira (06) com serviços e atividades voltadas à comunidade. O evento realizado por profissionais da unidade, em parceria com a comunidade, iniciativa privada e instituições não governamentais, contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad e da vereadora Enfermeira Cida, membro da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal.

Durante sua fala, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da integração da comunidade às ações de promoção e prevenção em saúde, bem como os benefícios proporcionados.

“É muito importante à participação da comunidade em ações como esta. Aproximar a comunidade do posto de saúde e oferecer serviços, orientações e dar uma atenção maior, é uma forma de prevenção. Além disso, é um momento de lazer e descontração para todos, aliado ao serviço de saúde”, ponderou.

Segundo Ediomar Alves Silveira, gerente da unidade, a proposta da ação é atender principalmente os idosos e crianças, através de serviços e atividades especificas, mas também visa agregar toda a comunidade.

“Nós preparamos esse evento para que a gente pudesse proporcionar um momento diferente para a comunidade. Por isso, através dos nossos parceiros, nós conseguimos disponibilizar, além dos serviços de saúde como aferição de pressão arterial e orientações sobre doenças e agravos, algumas atividades para as crianças e também para os idosos. Essa é uma forma de promover a saúde e aproximar a comunidade”, disse.

Durante toda manhã, foram distribuídos brindes, doces e picolés para as crianças e os idosos receberam camisetas e participaram da aula de ginástica e ritmos.

