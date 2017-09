Ação alusiva ao Dia Nacional do Idoso espera atender cerca de 300 pessoas

Campo Grande (MS) – Em comemoração a Semana Nacional do Idoso, que acontece a partir desta terça-feira (26.9), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) participa de uma ação que irá oferecer apresentações culturais e serviços de saúde à população idosa. “Ação alusiva ao Dia Nacional do Idoso”, que será realizada no sábado (30.9), das 8h às 11h, na praça Ary Coelho, em Campo Grande, espera atender aproximadamente 300 pessoas.

Além de shows e apresentações, os idosos poderão aferir a pressão e medir a glicemia. O evento é uma iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Diversas instituições e associações participam do evento como a Universidade da Melhor Idade (UMI), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Águas Guariroba, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e rede de supermercados Comper.

A população idosa está aumentando vertiginosamente e precisamos pensar em ações de saúde e qualidade de vida para essa população”, afirmou a coordenadora do Projeto de Saúde da Pessoa Idosa da SES e integrante do Conselho Estadual em Defesa dos Direitos a Pessoa Idosa, Neiva Figueiredo.

De acordo com levantamento da SES, Mato Grosso do Sul tem cerca de 350 mil idosos. Entre os anos de 2014 e 2016, a população idosa cresceu 27%, segundo o IBGE. Atualmente eles representam 11% da população no Estado.

Luciana Brazil- Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Divulgação

