Abrindo o jogo sobre o câncer de mama

Dr. Silvio - Foto: Divulgação

O câncer de mama é a doença com mais incidência entre as mulheres. É uma doença que, infelizmente, além de carregar muitos tabus, provoca um medo que se inicia no diagnóstico, segue durante o tratamento e, paradoxalmente, ainda persiste após o término dessa fase.

É uma doença que exige um diferente acolhimento psicológico às pacientes, necessita de informações precisas, claras, e de um conhecimento que, além de específico, se torna muito valioso nas tomadas de decisões desse momento. Este livro tem tudo isso em sua proposta e Dr. Silvio E. Bromberg é um dos maiores especialistas em mastologia do Brasil.

O livro “Abrindo o jogo – Uma conversa direta sobre o câncer de mama” (Paulinas, 2020) será lançado oficialmente em março, na Semana da Mulher.



Segundo Dr. Silvio, o entendimento da doença é fundamental nessa jornada do diagnóstico ao pós-tratamento, não somente para a paciente, como também para aqueles que estão próximos: familiares, amigos etc. “O entendimento de todo o processo facilita não somente a aceitação desse momento, mas também ajuda a superar esse novo desafio que a vida impõe”, explica o médico.

Quando questionado se o livro poderia ser chamado de um “manual sobre o câncer de mama”, por trazer um passo a passo do diagnóstico ao pós-tratamento, Dr. Silvio diz que a obra vai além disso, porque sem a frieza e objetividade de um manual, o livro esclarece todos os detalhes, acolhe e oferece suporte por meio de depoimentos de outras mulheres que passaram pela mesma jornada. “A paciente, ao ler outras narrativas, ainda que indiretamente, identifica-se a cada relato. Os depoimentos servem não somente à paciente como àqueles que estão próximos dela, pois ajudam a entender como superar dificuldades pessoais e familiares e mostra que existem muitas pessoas com diferentes histórias que, de certa maneira, confortam e preenchem a sua própria”, completa.

Medicina e fé – De acordo com Dr. Silvio, diferentemente dos ensinamentos clássicos da Medicina, hoje fica claro que além de todo o raciocínio e entendimento técnico, a fé suporta, assiste e complementa essa trajetória. “A paciente tem que ter fé nela mesma, no médico, no tratamento e, principalmente, fé em algo maior. Isso gera tranquilidade, facilita a passagem por esse momento difícil, aumenta a credibilidade na cura e afeta de maneira positiva a resposta ao tratamento”, diz o médico e autor do livro.

Nota de interesse: O livro conta com prefácio da atriz e apresentadora Ana Furtado e introdução da jornalista Joyce Pascowitch.

Com um projeto gráfico leve, ilustrado por Helena Cortez, o livro “Abrindo o jogo – Uma conversa direta sobre o câncer de mama” será lançado em dois momentos durante a Semana da Mulher, na capital paulista: no dia 4 de março, às 19h, o lançamento será na Livraria da Vila (Alameda Lorena, 1.731 – Jardim Paulista – São Paulo-SP). Já no dia 7 de março, às 11h, haverá um lançamento com bate-papo com o autor na Livraria Paulinas da Vila Mariana (Rua Domingos de Morais, 660 – São Paulo-SP).

Nota: Os dois eventos são abertos ao público. Caso queiram entrevistar o autor ou gravar reportagens em algum dos eventos, por favor, entrem em contato conosco com antecedência.