A uma semana de acabar o ano, diretor rechaça Bernal por ainda não ter feito os repasses ao Hospital de Câncer

Conforme dados do hospital Alfredo Abrão, 90% dos pacientes que procuraram tratamento na unidade são pelo SUS. O hospital que é referência no tratamento de câncer em Mato Grosso do Sul passou a enfrentar dificuldades para realizar os atendimentos / Divulgação

Depois do prefeito Alcides Bernal (PP) afirmar que o atraso no pagamento do décimo terceiro dos servidores municipais ocorreu devido ao bloqueio de contas da Prefeitura, obtido pelo Hospital de Câncer Alfredo Abrão por meio judicial por não realizar os repasses de recursos de contrapartida municipal, o presidente da entidade Carlos Alberto Coimbra, mais uma vez teve que se manifestar via redes sociais e por nota à imprensa, pelo não pagamento da dívida que o município tem com o hospital.

Segundo Carlos Coimbra,de R$ 1,850 milhão devido, apenas R$ 70 mil foram depositados na sexta-feira (23), e o recurso repassado, é proveniente de verba federal. O restante R$ 1,7 milhão é contrapartida do município.

“A judicialização teve de ser feita depois de esgotadas todas as tentativas amigáveis e conciliatórias para resolução. Foi a medida que encontramos para garantir o pagamento já que depois de tantas reuniões realizadas com a prefeitura e até mesmo conversas por whatsapp com o prefeito e secretário de saúde, não obtivemos respostas”, afirma.

Diante do atraso nos repasses desde setembro, o Hospital de Câncer entrou com pedido de bloqueio de bens na justiça. O bloqueio foi determinado pelo TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). A decisão atende parcialmente liminar impetrada pela Fundação Carmem Prudente, gestora do hospital. Conforme dados do hospital Alfredo Abrão, 90% dos pacientes que procuraram tratamento na unidade são pelo SUS. O hospital que é referência no tratamento de câncer em Mato Grosso do Sul passou a enfrentar dificuldades para realizar os atendimentos.

“A prefeitura deve R$ 1,8 milhão para o hospital e o valor bloqueado das contas do município está em R$ 7 milhões e o prefeito nos ‘culpa’ alegando que esse bloqueio atrapalha a prefeitura a honrar outros compromissos. A conta é muito simples, ele nos paga e ainda vai restar R$ 5,2 milhão nessas contas, e com o pagamento, imediatamente retiramos o processo e o bloqueio é suspenso. Portanto é só o prefeito Bernal ter um pouco de inteligência e principalmente, se sensibilizar e ter boa vontade” refuta.

A prefeitura de Campo Grande informou que em 2016 o montante repassado ao hospital chegou a R$ 27,9 milhão e só em dezembro foram feitos quatro repasses, totalizando R$ 4,2 milhão. A prefeitura alega que, por conta do bloqueio das cinco contas pela Justiça, que juntas somam R$ 7 milhões, não foi feito o valor referente ao mês de dezembro ao Hospital do Câncer e que esse pagamento deve ficar para o mês de janeiro de 2017.

“É complicado ter que dialogar e negociar com um prefeito que além de não cumprir com suas obrigações, não sabe ou faz de conta, que nem sabe o que fala. Esses R$ 4 milhões que ele diz que a prefeitura repassou nada mais é do que recursos dos governos estadual e federal, já que é o município que faz a gestão da saúde. O Governo Federal repassou quase R$ 16 milhões e o Governo do Estado R$ 10 milhões para ajudar no custeio da obra e compra de mobília”, Desde setembro não recebemos as contrapartidas da prefeitura”, rechaça Carlos Coimbra.

Em outubro deste ano o hospital inaugurou dois dos nove andares do novo prédio da instituição.

Segue a íntegra da Nota de Esclarecimento:

Considerando as afirmações recentemente veiculadas pelo Prefeito de Campo Grande, Sr. Alcides Bernal, em mídia social, a Fundação Carmem Prudente, mantenedora do Hospital de Câncer Alfredo Abrão e da Rede Feminina de Combate ao Câncer, vem por intermédio de seu Conselho Curador e Diretoria Executiva fazer os seguintes esclarecimentos:

A saúde é direito de todos e dever do Estado. No cumprimento desse dever, tanto a União, o Estado de Mato Grosso do Sul, quanto o Município de Campo Grande, repassam verbas a diversas entidades sem fins lucrativos para que os serviços de saúde sejam prestados a toda a população.

A Fundação Carmem Prudente, como entidade filantrópica, no desempenho de sua relevante missão, depende de doações e de repasses governamentais para o custeio dos serviços médicos e hospitalares que fornece à parcela mais necessitada dos sul-mato-grossenses. Sucede que, desde setembro deste ano, o Município de Campo Grande tem se furtado a efetuar os repasses aos quais se obrigou mediante contrato, prejudicando sobremaneira os pacientes que dependem do Hospital, razão pela qual a Fundação viu-se no dever de buscar, na Justiça, uma ordem que compelisse o Prefeito Alcides Bernal a cumprir o seu dever, tendo obtido êxito no bloqueio dos valores devidos pelo Município.

Necessário ressaltar que a judicialização da questão apenas ocorreu após frustradas todas as tentativas de solução amigável da questão, sendo, portanto, fruto da inércia e negligência da Prefeitura Municipal na regularização dos repasses aos quais contratualmente se obrigou.

A Fundação rechaça veementemente qualquer tentativa de deturpação dos fatos e manifestações político-eleitoreiras envolvendo o Hospital e membros de seu corpo diretivo. Tanto o Diretor-Presidente do Hospital de Câncer, Sr. Carlos Alberto Coimbra, quanto os Conselheiros que integram a Fundação prestam serviço voluntário, dedicando-se gratuitamente à relevante causa de prevenção, combate e tratamento dos pacientes com câncer. No desempenho desse mister são confessadamente intransigentes na transparência de sua gestão e na eficiência de seus serviços. Isso porque não falam ou lutam por si, mas por aqueles que tanto dependem da saúde pública.

Ademais, os dados coligidos pelo Prefeito em planilha divulgada publicamente sugerem repasses (R$ 4.223.633,27) realizados diretamente pelo Município, quando, na verdade, dizem respeito a valores oriundos do Estado de Mato Grosso do Sul e da União.

Resta claro, pois, que desde setembro de 2016, a Prefeitura Municipal não vem cumprindo com os repasses municipais previstos contratualmente, o que motivou a adoção das medidas judiciais necessárias.

A impaciência que o Sr. Prefeito Municipal atribui ao Diretor Presidente da Fundação é, na verdade, uma preocupação da Fundação com os pacientes que dependem dos serviços médicos e hospitalares prestados pelo Hospital no tratamento de uma doença que, infelizmente, não sabe esperar.

Conselho Curador e Diretoria Executiva da Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul (Hospital de Câncer)

