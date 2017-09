A técnica do plasma rico em plaquetas promove rejuvenescimento

O especialista ainda ressalta que o grande benefício do rejuvenescimento facial com plasma rico em plaquetas é que a técnica é totalmente compatível com o organismo, já que é utilizado material do próprio paciente e não oferece riscos de rejeição. / Divulgação

Você já ouviu falar na técnica do Plasma Rico em Plaquetas? O procedimento, muito usado em ortopedia para recuperação de músculos e pelos dentistas durante enxertos, é a nova aposta da área estética para promover o rejuvenescimento da pele.

De acordo com Dr. Nelson Tatsui, hematologista e diretor-técnico da Criogênesis, as proteínas contidas no PRP estimulam a regeneração e produção de novos vasos sanguíneos, colágeno, elastina e o crescimento celular. “O procedimento consiste na aférese do sangue do próprio paciente, onde um material riquíssimo em plaquetas é sintetizado. Ao ser injetado na pele da face, o material combate rugas e proporciona firmeza, já que é rico em fatores de crescimento que estimulam a produção de novas células e de novas fibras de colágeno na área tratada, o que promoverá sustentação à pele naturalmente”.

O especialista ainda ressalta que o grande benefício do rejuvenescimento facial com plasma rico em plaquetas é que a técnica é totalmente compatível com o organismo, já que é utilizado material do próprio paciente e não oferece riscos de rejeição. “Esse tratamento é indicado para pele do rosto e pescoço, bem como sulcos nasogenianos (bigode chinês), zona das maçãs do rosto, lábios e, em certos casos, em olheiras”. Os efeitos são progressivos e têm a grande durabilidade.

ANVISA

Nos últimos anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitiu que os Bancos de Sangue produzissem o PRP com finalidade regenerativa. Esse procedimento é reconhecido, aceito e controlado em países da Europa e nos Estados Unidos. “No Brasil, é preciso procurar laboratórios confiáveis que possuam reconhecimento na área de banco de sangue”, indica Dr. Nelson. Para a legislação brasileira, apenas médicos especialistas em hematologia e hemoterapia estão aptos a produzirem um plasma, de fato, rico em plaquetas”, finaliza Tatsui.

Sobre a Criogênesis

A Criogênesis, que nasceu em São Paulo e possui mais de 14 anos de experiência com células-tronco, é acreditada pela AABB (Associação Norte Americana de Bancos de Sangue) e certificada pela IQNet NBR ISO 9001:2015. A clínica é referência em serviços de coleta e criopreservação de células-tronco, medicina reprodutiva, gel de plaquetas e aférese, incluindo a diferenciada técnica de fotoférese extracorpórea. Sua missão é estimular o desenvolvimento da biotecnologia através de pesquisas, assegurando uma reserva celular para tratamento genético futuro. www.criogenesis.com.br

