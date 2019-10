Cerca 95% dos menores de um ano estão vacinados; Mais de 3 mil crianças foram imunizadas em Campo Grande

Além da campanha, o ministério fez um levantamento da situação vacinal de 6,5 milhões de crianças de seis meses a menores de cinco anos - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Brasil atingiu a meta de vacinação de sarampo entre crianças de um ano. Análise de dados da primeira etapa da campanha de imunização contra a doença mostra cobertura de 95% nesta faixa etária. Em Campo Grande durante o período de campanha (07 e 25 de outubro) contra o sarampo, os pais de mais três mil crianças compareceram às unidades de saúde para imunizar os filhos, e quase dez mil levaram o cartão de vacinação dos pequenos para confirmar a necessidade de aplicar a dose.

Até quinta-feira passada (24), 2.992 crianças receberam a dose da vacina tríplice viral, que protege, entre outras doenças, contra o sarampo. A campanha, que aconteceu nacionalmente durante o mês de outubro, tinha como foco as crianças com idades entre seis meses e menores de cinco anos.

Embora o indicador nacional tenha sido alcançado, 34,5% dos municípios ainda não cumpriram a meta e têm a recomendação de continuar os esforços para garantir a proteção para os bebês.

Além das crianças até um ano, a primeira etapa da campanha procurou atualizar a situação vacinal até 5 anos. Não há, no entanto, informação sobre a cobertura nesta faixa etária. O Ministério da Saúde afirmou que esses dados não foram reunidos por haver oferta da vacina durante todo o ano e ser uma medida de rotina.

A partir de 18 de novembro, terá início a segunda etapa da campanha, voltada para adultos entre 20 e 29 anos. Pessoas nessa faixa etária terão até dia 30 de novembro para atualizar a situação vacinal.

Além da campanha, o ministério fez um levantamento da situação vacinal de 6,5 milhões de crianças de seis meses a menores de cinco anos. O documento será encaminhado para que gestores locais organizem estratégias para fazer a busca ativa das crianças que estão com atraso da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a caxumba.

O Brasil vive uma epidemia de sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, há casos de transmissão ativa em 19 Estados do País. Dos casos confirmados, 90,5% estão em São Paulo. Dados do próximo boletim epidemiológico mostra que, nos últimos 90 dias, foram confirmados 5.660 casos da doença, com 14 mortes. Do total de óbitos, sete ocorreram entre menores de cinco anos.

Vacinação em Campo Grande

Os pais que ainda não procuraram uma unidade de saúde para vacinar seus filhos não precisam ficar preocupados, já que a tríplice viral pode ser encontrada em qualquer unidade básica de saúde ou da família, de segunda a sexta-feira no horário comercial. As doses também estão disponíveis nos CRSs aos sábados, domingos e feriados.