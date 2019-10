6 hábitos que provam: você pode fazer atividade física no dia a dia

Em casa, no trabalho ou na rua, faça de conta que o elevador está em manutenção e dê uma chance para as escadas - Foto: Ilustração

Algumas atividades do nosso dia a dia podem trazer diversos benefícios para o nosso corpo. E não é do gasto calórico que estamos falando, mas da adoção de alguns hábitos que podem te ajudar a ser fisicamente mais ativo. De acordo com a publicação Saúde Brasil 2015/2016, as doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão arterial e diabetes, foram as responsáveis por 74% dos casos de morte, no Brasil, em 2012.

O profissional de Educação Física Ayslan de Araújo, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe e vinculado à Rede Ebserh, reforça que a prática regular, e não esporádica, de alguma atividade física tem um impacto positivo na prevenção dessas doenças. Mas alerta que só isso não faz a diferença na vida das pessoas, é preciso existir uma mudança de outros hábitos.

A questão do estilo de vida torna-se pertinente principalmente nos tempos atuais em que temos tantos recursos tecnológicos que favorecem o conforto ao nosso alcance. É um elevador que facilita a chegada a um determinado andar, é o controle remoto que comanda a TV sem muito esforço, o celular e computador que te prendem na mesma posição - e quase sempre ela é de repouso.

Confira então as 6 tarefas que estão escondidas na sua rotina e que valem como atividade física:

1 – Nada de ignorar o olhar de “pidão” do seu cachorro

Já parou para pensar que o seu bichinho pode ter passado o dia todo sem se movimentar tanto? Que tal unir o útil ao agradável e garantir a saúde de ambos? Levar o cachorro para passear é uma atividade aeróbica super prazerosa. Além de saudável, ela ajuda a estreitar os laços afetivos com seu companheiro.

2 – Sabia que atividade doméstica também é atividade física?

Quem diria que essa tarefa tão rotineira te traria benefícios além da limpeza, né? Tirar o pó, varrer ou esfregar o chão são atividades físicas aeróbicas, que é uma modalidade importante para estimular o sistema cardiorrespiratório. Você pode ainda ligar uma playlist animada e trabalhar no ritmo da música!

3 – Aviso: elevador em manutenção

Em casa, no trabalho ou na rua, faça de conta que o elevador está em manutenção e dê uma chance para as escadas! Essa é a atitude mais lembrada quando se fala em opções de atividades físicas no dia a dia. Além de aumentar a frequência cardíaca, a prática trabalha músculos importantes das regiões dos glúteos e pernas.

4 – Não subestime o seu quintal

Cuidar do jardim tem o benefício de estar perto da natureza e servir como prática de atividade física. Capinar, cavar, plantar, regar e rastelar são tarefas que recrutam bastante os músculos dos membros superiores, da região abdominal e dorsal (costas). Se você optar por fazer uma horta, por exemplo, ainda garante um incremento saudável na sua alimentação.

5 – Seu carro também precisa de cuidados

Além de economizar, você ainda vai estar praticando alguma atividade física. Melhor ainda se essa lavagem for feita com baldes, pois vai recrutar ainda mais a sua força e te fazer agachar algumas vezes. Além de ser uma forma consciente de consumo da água.

6 – Roupa suja se lava em casa

Todo mundo sabe que na correria fica quase impossível abrir mão da máquina de lavar. Mas existem peças que sempre merecem mais atenção. Que tal aproveitar e separar algumas para lavar à mão? Essa também é uma atividade cujos movimentos trabalham os músculos dos membros superiores.