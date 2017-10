59º Curso para gestantes abre inscrições e ganha nova palestra

O evento é gratuito, aberto à população gestante e conta com orientações, por meio de palestras sobre a escolha da via de parto - Divulgação

Por meio do programa Viver Bem, a Unimed Campo Grande recebe inscrições para o 59º Curso para Gestantes, que será realizado em novembro deste ano, com a inclusão de uma nova palestra: Shantala (técnica de massagem para bebês).

“O novo tema é muito importante. Cada vez mais percebemos o interesse das gestantes pelo assunto. Queremos que elas saiam munidas de informações relevantes e por isso, incluímos na programação”, explica a fisioterapeuta e responsável pelo Programa, na Unimed CG, Giselle Venciguerra.

Ela também será palestrante na ocasião e afirma que, “a Shantala pode contribuir no alívio das cólicas e aumentar o vínculo entre os pais”.

O evento é gratuito, aberto à população gestante e conta com orientações, por meio de palestras sobre a escolha da via de parto; nutrição comportamental na gestação; recepção do RN na sala de parto; amamentação e cuidados com os bebês, e outros.

O 59º Curso para Gestantes será nos dias 6, 7, 20, 21 e 29 de novembro, sempre a partir das 19h, no Auditório da Unimed CG, com acesso pela Rua da Paz. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no telefone: 3389-2421.