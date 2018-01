Confira 5 maneiras de fortalecer as unhas

Atualmente, os serviços podem ser solicitados na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro - Foto: Esmalteria

Ter unhas fortes e saudáveis exige hábitos diários. As especialistas do aplicativo Singu, que conecta clientes a profissionais de beleza e bem-estar, reuniram alguns cuidados que podem ser realizados em casa. Confira:

1. Use base fortalecedora

Dê preferência para as que possuem vitaminas E e B5 em sua composição. Passe por baixo do esmalte ou use somente ela ao menos duas vezes por mês.

2. Use removedor de esmalte, não acetona

Acetona tem uma química forte, o que muitas vezes desidrata a unha. Já os removedores tiram o esmalte e, na maioria dos casos, costumam ter glicerina em sua composição, que ajuda a manter as unhas saudáveis.

3. Não use unhas de acrílico

O principal motivo é a maneira que é feita a remoção desses tipos de unha. Na maioria dos casos não são tomados os devidos cuidados, o que pode deixar as unhas naturais ressecadas, quebradiças e atrapalhar o crescimento. O recomendado é optar pela unha em gel, que bem aplicada fortalece e não agride a unha, porém a remoção deve ser feita por um especialista.

4. Alimentação

A alimentação interfere diretamente na força das unhas. É importante que a pessoa consuma muita vitamina H (biotina) - pode ser encontrada em grãos integrais, cogumelo, banana, salmão e abacate etc; alimentos com ácido fólico ou vitamina B9 - pode ser encontrada em peixes, carnes vermelhas, queijos e produtos enriquecidos com soja; em Vitamina A, encontrada na batata doce, cenouras, abóbora e folhas verdes, por exemplo. E, por último, a Vitamina C, proveniente da laranja, couve, morango, pimentão, entre outros.

5. Deixe a unha respirar

É muito comum que as mulherres façam as unhas todas as semanas, porém é importante que a unha respire. Segundo especialistas da Singu, a dica é remover o esmalte da unha pelo menos um dia antes de fazê-las novamente.

Além de manicure, a Singu reúne prestadores de serviços que oferecem opções como depilação masculina e feminina, massagem relaxante e modeladora, drenagem linfática, drenomodeladora, reflexologia, desportiva e shiatsu. Pelo aplicativo, todos os preços dos serviços são tabelados e o atendimento pode ser tanto na casa ou até mesmo no escritório do cliente. Atualmente, os serviços podem ser solicitados na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro.