Corrida, Caminhada e Pedal pela Vida da Hemosul agita o Parque dos Poderes no final de semana

Após a corrida os participantes não perderam o pique e continuaram a se movimentar com a aula de ritmos, animando a Corrida, Caminhada e Pedal pela Vida da Hemosul. - Divulgação

Neste domingo (9.12) aconteceu a 4ª Corrida, Caminhada e Pedal pela Vida da Hemosul-MS. Centenas de corredores participaram do evento apoiando a iniciativa. A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul foi parceira do evento, animando a garotada com os brinquedos da Uepla.

O evento desta vez também comemora os 30 anos do Hemosul e faz parte de 12 ações sincronizadas que estão acontecendo por todo o Estado, em todos os lugares com núcleos de hemoterapia.

A largada aconteceu pela manhã no Parque dos Poderes, em frente ao Palácio Popular da Cultura (Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo). Tendas foram montadas durante a ação para atendimento de pessoas com hemofilia, com exercícios específicos e um bate papo animado sobre o assunto.

A equipe do Detran-MS, também esteve presente explicando sobre as cartas especiais de motoristas para pessoas com necessidades especiais.

Após a corrida os participantes não perderam o pique e continuaram a se movimentar com a aula de ritmos, animando a Corrida, Caminhada e Pedal pela Vida da Hemosul.