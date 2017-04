3º Leilão pela Vida será realizado neste sábado em Figueirão

Será realizado neste sábado (29), a partir das 11h, no Tatersal Chácara 3R - Rodovia MS 223, no município de Figueirão-MS, o 3º LEILÃO PELA VIDA, em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande-Alfredo Abrão. Serão leiloados animais, como touros, bezerros, novilhas e vacas, além de diversos tipos de bens e objetos, todos doados pela população.

Esta é a terceira edição do evento em Figueirão, que se une solidariamente reunindo a Prefeitura e a Secretaria de Saúde de Figueirão, produtores rurais e a comunidade em geral numa verdadeira corrente pela vida em prol dos pacientes oncológicos.

Antes do leilão, profissionais do hospital realizarão mutirão de atendimentos UBS – Unidade Básica de Figueirão.

Uma verdadeira corrente pela saúde e vida!

Confira abaixo a Programação:

07h30 – Atendimento a população: Consultas de Psicologia, Consultas Urologia, Consultas de Dermatologia, Pequenas cirurgias e biópsias, Exames preventivos, Coleta de Sangue para PSA, Verificação de pressão arterial e teste de glicemia e orientações gerais;

09h00 – Inauguração da Ampliação da UBS-ESF e entrega de UTI Móvel;

11h30 – Encerramento dos atendimentos;

12h00 – Almoço no Tatersal da Chácara 3R;

13h00 – Leilão Beneficente em Prol do Hospital do Câncer Alfredo Abrão.

