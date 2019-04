Ação contra o Aedes inspeciona 2,8 mil imóveis e recolhe três toneladas de lixo

Mais de 3 toneladas de materiais inservíveis foram recollhidos durante a ação. (Foto: SESAU).

Força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya – realizada neste sábado e domingo nos bairros Paulo Coelho Machado e Mário Covas, inspecionou de 2,8 mil imóveis e recolheu mais de 3 toneladas de materiais inservíveis de pequeno e grande volume potenciais criadouros do mosquito. Mais de 60 agentes de combate às endemias estiveram envolvidos na ação que contou com apoio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

De acordo com o relatório da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), ao todo foram inspecionados 2.898 imóveis, sendo abertos com auxílio do chaveiro e 52 focos encontrados e eliminados. Foram recolhidos 2.791 depósitos. o que somou mais de 3 toneladas de materiais inservíveis,

O trabalho conta com o apoio do setor de Educação em Saúde da coordenadoria que desde o início da semana percorreu os locais de uso comum da região, além de missas e cultos, fazendo o trabalho de orientação aos moradores a fim de conscientizar sobre a importância da prevenção.

Dados epidemiológicos

Até o dia 26 de março foram notificados 15.118 casos de dengue, 224 de zika e 114 de chikungunya em Campo Grande.

Pontos críticos

Os bairros Jardim Noroeste, Centro-Oeste, Chácara dos Poderes, Nova Campo Grande, Los Angeles, Moreninhas, Veraneio e Maria Aparecida Pedrossian apresentam alto índice de incidência da doença.

Resultados positivos

Ações realizadas até agora nos bairros Moreninhas, Macaúbas e Nova Bahia deram resultados positivos. A incidência de focos nestes locais caiu mais de 50% conforme demostrativos da CCEV.