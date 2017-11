1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde foi adiada para 1º trimestre de 2018

A 1ª CNVS surgiu a partir dos resultados da 15ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2015, e em decorrência de diversos debates ocorridos no CNS em torno de variadas agendas. - divulgação

A 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde (CNVS) foi adiada para 1º trimestre de 2018. O motivo do adiamento é que durante a licitação houve recursos das empresas concorrentes, e os prazos legais para a conclusão do processo licitatório inviabilizaram o início no dia 28 de novembro.

A 1ª CNVS surgiu a partir dos resultados da 15ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2015, e em decorrência de diversos debates ocorridos no CNS em torno de variadas agendas. Ela foi aprovada pelo CNS, em sua 284ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2016 (por meio da Resolução nº 535), quando se iniciaram as atividades preparatórias para a sua realização. Desde 22 de julho, ocorreram diversas etapas municipais, macrorregionais e conferências livres em todas as regiões do país, além de 26 conferências estaduais e uma distrital.

"Estamos prontos para a realização da 1ª CNVS, fizemos a nossa parte, mas infelizmente tem coisas que não dependem de nós. Mas não desistiremos de defender o SUS contra aqueles que tentam de todas as formas impedir o controle social de se firmar e avançar", afirmou o coordenador adjunto da 1ª CNVS e representante da Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM) no CNS, Fernando Pigatto.

Todo o processo acumulado durante as etapas preparatórias será preservado e considerado para cumprir o objetivo maior da conferência nacional, que é a definição de diretrizes para uma Política Nacional de Vigilância em Saúde.

“Quero conclamar a todos para mantermos a nossa mobilização e tenho certeza que os conselheiros nacionais de saúde, o CNS e a secretaria executiva irão garantir que o processo se conclua ainda no 1ª trimestre de 2018”, completa o presidente do CNS e coordenador da 1ª CNVS, Ronald dos Santos, ao reafirmar a importância da 1ª CNVS como um dos maiores eventos de participação social na área da saúde, sendo fundamental para o aprimoramento e fortalecimento do SUS.