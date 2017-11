1ª Conferência de Vigilância em Saúde das Macrorregiões chega à Capital nesta segunda-feira

Campo Grande (MS) – Depois de passar pela região de Dourados, Três Lagoas e Corumbá, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Superintendência Geral de Vigilância em Saúde, realiza a 1ª Conferência de Vigilância em Saúde da Macrorregião de Campo Grande. O evento, que também é realizado pelo Conselho Estadual de Saúde (CES), acontece nesta segunda-feira (6.11), no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação (Fetems). São esperadas aproximadamente 300 pessoas.

O encontro, destinado aos profissionais da área, vai eleger 64 delegados de Campo Grande que serão destinados a disputar uma vaga na 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde que acontece nos dias 7 e 8 de novembro. Ambos os eventos estão interligados.

“Cada município faz uma reunião e elege quatro representantes: dois usuários, um trabalhador e um gestor do SUS. Depois de serem eleitos no município, eles são votados nas conferências por macrorregiões, que são quatro: Três Lagoas, Corumbá, Dourados e Campo Grande. Eleitos nas conferências por macrorregiões, eles seguem para votação na Conferência Estadual e de lá são eleitos para a Nacional”, explica a secretária executiva do Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, Livia Thais Rodrigues Dutra

O tema central da Conferência da Macrorregião de Campo Grande e da Estadual será “Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade”, tendo como eixo principal da discussão a “Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento do SUS como direito à proteção e Promoção da Saúde do povo brasileiro”.

Mais quatro eixos temáticos estão na programação de ambos os eventos:

O lugar da Vigilância em Saúde no SUS;

Responsabilidades dos estados e governos com a Vigilância em Saúde;

Saberes, práticas, processos de trabalhos e tecnologias na vigilância em saúde;

Democracia e participação social no fortalecimento da vigilância em saúde.

As conferências são realizadas pelo Conselho Estadual de Saúde em parceria com a SES, por meio da Superintendência Geral de Vigilância em Saúde, Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS), Coordenação da Vigilância Sanitária, Coordenadoria de Controle de Vetores, Coordenação de Vigilância Epidemiológica, Coordenação de Saúde do Trabalhador e Vigilância em Saúde Ambiental.

A Fetems fica na rua 26 de Agosto, Amambaí, na Capital.

Luciana Brazil – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Divulgação