1ª Conferência de Saúde das Mulheres acontece dia 12 na Capital

Acontece na próxima quarta-feira (12) a 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres do Município de Campo Grande – MS, com o tema “Saúde das mulheres: Desafios para a integralidade com equidade”. O evento será no Auditório Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria Municipal de Educação (Semed) e as inscrições vão até às 12h da segunda-feira (10) por e-mail.

Clique aqui e baixe a ficha de inscrição e encaminhe para [email protected] .

A Conferência terá como eixo principal a “Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres” e outros quatro eixos temáticos: I- O papel do estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres; II- O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na Saúde das Mulheres; III- Vulnerabilidade e equidade na vida e na Saúde das Mulheres; e, IV- Políticas públicas para as mulheres e a participação social.

A Conferência será o espaço político de debate de ideias, de enraizamento de valores e práticas para o desenvolvimento da capacidade de formulação que propicie o crescimento da força das mulheres para se livrarem do julgo patriarcal, do machismo, do sexismo e da misoginia e que contribua para o avanço do controle social do SUS, para a garantia integral à saúde das mulheres, sem qualquer forma de preconceito e discriminação.

Esta etapa faz parte da convocação da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres do Conselho Nacional de Saúde, prevista para acontecer no segundo semestre deste ano, e ainda contará com fases intermunicipais, macrorregionais e estaduais.

As inscrições são gratuitas e mais informações podem ser obtidas Conselho Municipal de Saúde, através do telefone 3314-3347.

Serviço:

1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres do Município de Campo Grande – MS

Auditório Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (Semed)

12 de abril, a partir das 7h30

Informações: 3314.9965/3314.3347/3314.3075

