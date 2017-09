1° Congresso de Serviços Farmacêuticos e Vigilância em Saúde terá apresentação de trabalhos científicos

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza em outubro, na Capital, o 1º Congresso Estadual de Serviços Farmacêuticos e Vigilância em Saúde que deve reunir aproximadamente 350 profissionais entre enfermeiros, farmacêuticos e médicos. O encontro vai englobar quatro eventos para contemplar diferentes meios de atuação: 2° Encontro Sul-Mato-Grossense de Farmacêuticos, 2° Encontro do Civitox (Centro Integrado de Vigilância Toxicológica), 2° Meeting de Análises Clínicas e o 1° Seminário Estadual de Segurança do Paciente.

O Congresso acontece de 16 a 18 de outubro, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Até o dia 26 de setembro, os interessados podem fazer a inscrição para apresentação de trabalhos científicos no link disponível no site da SES.

Entre os temas e palestras da programação estão:

Biologia Molecular como ferramenta no diagnóstico laboratorial;

Aspectos importantes de medicamentos e substâncias químicas;

Respostas às emergências em Saúde Pública;

Avanços na imunização;

Avanços e desafios no diagnóstico e monitoramento da IST, HIV/AIDS e Hepatites Virais;

Perfil do laboratório clínico;

Avanços em Farmácia Clínica, entre outros.

Participam do Congresso palestrantes de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Goiás, Distrito Federal e Ceará.

Os interessados em participar podem fazer a inscrição neste link.

Luciana Brazil – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários