Zé Teixeira solicitou ações do Governo do Estado em Dourados e Laguna Carapã

O deputado estadual Zé Teixeira (Democratas) apresentou duas proposições para atender Dourados e Laguna Carapã. Os pedidos realizados pelo parlamentar foram apresentados durante sessão plenária, na Assembleia Legislativa, em Campo Grande. Teixeira garante que o atendimento aos pleitos promoverá o Mato Grosso do Sul no cenário nacional.

“Buscamos mais investimento para melhorar nossas estradas, aqui no estado. Serão proporcionados assim mais segurança e boas condições de tráfego para aqueles que normalmente ursufruem de nossas estradas tanto para trabalho, quanto para passeio”, afirma Teixeira.

Zé Teixeira pediu ao Secretário de Estado, Governo e Gestão Estratégica, EDUARDO CORREA RIEDEL, em caráter reiterativo, obras de duplicação e instalação de iluminação na MS-156, no trecho entre o Distrito Industrial e o Trevo da BR-163, bem como estudos para a abertura de outra via de acesso à BR-163, saindo da MS-156, nas proximidades do Distrito Industrial, no município de Dourados.

O deputado também intercedeu junto ao Governo do Estado, pela construção de ponte de concreto sobre o Córrego Tatuí, localizado na Rodovia Municipal LC-290, na região do Bom Fim, em Laguna Carapã.

Aprovados na Assembleia Legislativa, as duas proposições foram encaminhadas ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.