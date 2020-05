Zé Teixeira reivindica ambulância para atender Jardim

Foto: Divulgação

De acordo com o parlamentar, o veículo será importante apoio no combate à Covid-19 e disseminação do Coronavírus no município.

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação enderaçada aos deputados federais e senadores, representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, solicitando a destinação de recursos da União visando à aquisição de uma ambulância tipo UTI completa, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim.

Zé Teixeira conta que a ambulância reivindicada irá sanar as dificuldades tanto na prestação do socorro médico de urgência, como na locomoção dos pacientes em estado grave, bem como aqueles que necessitam de encaminhamento até outros municípios para a realização de tratamento especializado.

“Chegou até nosso conhecimento que o município não dispõe de verbas para a compra do veículo que, em casos de atendimentos emergenciais, o cidadão que necessita desse tipo de transporte com urgência atualmente fica desamparado. Assim, pedimos a atenção e empenho da Bancada Federal para que este imprescindível atendimento se concretize”, finaliza o parlamentar.