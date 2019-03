Zé Teixeira reforça compromisso com Deodápolis e intercede por melhorias

Não é de hoje que o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) atua forte para garantir qualidade de vida para as famílias de Deodápolis. Desde que foi eleito pela primeira vez, em 1994, o parlamentar sempre intercedeu e trabalhou para atender aos pedidos da população deste importante município de Mato Grosso do Sul.

Reforçando seu compromisso, Zé Teixeira apresentou na Assembleia Legislativa durante sessão plenária realizada nesta semana (de 26 a 28 de fevereiro de 2019), duas proposições solicitando providências visando a reforma das instalações da Escola Estadual Lagoa Bonita e obras de recapeamento na Rodovia MS-276. Os pedidos atendem os moradores do Distrito de Lagoa Bonita.

Segundo o democrata, as duas proposições foram endereçadas ao Governo do Estado. “Já intercedemos por inúmeras obras de grande relevância para o município e sempre tivemos atenção do Governo. Por isso tenho plena convicção no atendimento aos pleitos citados importantes para garantir melhor qualidade de vida aos cidadãos”, disse Zé Teixeira

Na íntegra – Na primeira indicação apresentada em plenário, Zé Teixeira ressalta que a Escola carece de reformas para melhor atender às necessidades atuais de seus alunos e trabalhadores na Educação, uma vez que toda sua estrutura física encontra-se em estado precário. Instalações elétricas, hidráulicas e pintura, incluindo problemas com infiltrações e rachaduras, precisam de atenção especial para que a unidade de ensino continue cumprindo com sua finalidade.

Já na outra proposição, o parlamentar afirma que o trecho da MS-276 encontra-se em estado precário de conservação e necessita de obras de restauração da pavimentação asfáltica, com recapeamento, em caráter de urgência, visando resolver todos os problemas encontrados nesta via, e como medida para evitar acidentes, uma vez que recebe intenso fluxo de veículos, incluindo os de grande porte.

Os pedidos de Zé Teixeira foram lidos e aprovados na Assembleia Legislativa. Agora o parlamentar aguarda resposta e atendimento aos pleitos.