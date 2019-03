Zé Teixeira propõe retirada da vacinação contra aftosa

O 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Zé Teixeira (DEM), solicitou ao Governo do Estado e à Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), a antecipação para o biênio 2019/2020, da retirada da vacinação contra a febre aftosa contida no PNEFA (Programa Nacional de Erradicação e Prevenção Da Febre Aftosa).

“A exemplo do Paraná, propomos antecipar a retirada da vacinação contra a febre aftosa. O Departamento de Saúde Animal (DSA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já aprovou o pedido daquele Estado. Essa medida é de extrema importância para Mato Grosso do Sul, pois garantirá incrementos financeiros, principalmente, a segurança de possuir status livre de aftosa”, explicou.

O Plano Estratégico do PNEFA visa criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre da febre aftosa e ampliar as zonas livres sem vacinação, protegendo o patrimônio pecuário nacional. Ele foi dividido em cinco blocos de ações, sendo que Mato Grosso do Sul faz parte dos estados que poderão ter a retirada da vacina a partir de 2021.