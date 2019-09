Zé Teixeira intercede por sinal de telefonia móvel em Santa Rita do Pardo

Em busca de proporcionar melhor serviço de cobertura do sinal de telefonia móvel em Santa Rita do Pardo, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando ao Gerente de Operações da Telefônica Brasil, Gilson Ferreira, que seja viabilizado o aumento do sinal de celular e a implantação do sistema 3G no município.

“O atendimento ao reivindicado contribuirá tanto com os moradores, estudantes e comerciantes do município, quanto àqueles que residem ou trabalham na zona rural, permitindo a todos o acesso de internet móvel, e sinal de voz com maior alcance, a qual, inclusive, auxilia no trabalho do produtor rural - constantemente em contato comercial entre o campo e a cidade”, afirma Zé Teixeira.

Em sua justificativa o democrata salienta o caráter essencial que se formou a utilização de internet através da telefonia móvel, hoje tão necessária para comunicação/informação, transações financeiras através da internet, nas pesquisas educacionais, entre outras funções, o que levou até mesmo a substituição de sinal de voz por utilização de dados.

“A telefonia móvel na comunicação já é realidade há muito tempo e essencial principalmente nos casos emergenciais, como a necessidade de chamar por socorro, serviços de ambulâncias em ocorrência de acidentes e outros imprevistos, como também acionar a segurança pública nas questões de criminalidade através das ligações”, finaliza Teixeira.