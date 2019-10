Zé Teixeira intercede por melhorias na Saúde e Educação de Caarapó

Foto: Divulgação

Conhecido de um dos principais representantes de Caarapó, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação pedindo aos deputados federais e senadores que representam Mato Grosso do Sul no Congresso do Nacional, apoio na destinação de recursos da União a serem investidos na aquisição de brinquedo para o Parque Infantil do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Professor Júlio Ushigima, no município.

De acordo com o parlamentar, a atuação da Bancada Federal na viabilização de recursos da União é necessária e imprescindível na aquisição do brinquedo para o Parque Infantil da CMEI.

“Hoje o CMEI atende 314 crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, com risco social, originadas de famílias de baixa renda, pouca escolaridade e desestruturadas. Ainda, que essas crianças chegam a permanecer mais de 8 horas por dia no espaço, o que preocupa as educadoras, que buscam oferecer melhor estrutura física que atraia as crianças e as transporte a um mundo lúdico, de brincadeiras e educação”, afirma Zé Teixeira.

Investimentos na saúde – Preocupado também com o setor da saúde de Caarapó, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) pediu ao Governo do Estado a destinação de aparelho de ultrassonografia para atender às necessidades do PAM – Pronto Atendimento Médico da Rede Municipal de Saúde.

Zé Teixeira justifica que o aparelho de ultrassonografia do município é bastante utilizado no PAM, e quando da necessidade de reparos, a população fica impossibilitada de realizar seus exames em Caarapó.

“Considerando a abrangência dos benefícios para o atendimento na área da saúde, que é um direito primordial de todo cidadão, e da mesma forma a facilidade do acesso a este direito é questão de justiça social, a conquista do aparelho permitirá àquele município prestar os serviços e a assistência necessária à comunidade, com maior agilidade, qualidade e conforto”, finaliza o parlamentar.