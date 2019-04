Zé Teixeira intercede por Dourados e Ponta Porã na AL

Reafirmando o seu compromisso com Dourados e Ponta Porã, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou duas indicações solicitando obras que proporcionem mais qualidade de vida para a população.

Em sua proposição o deputado intercedeu junto ao Governo do Estado pela pavimentação asfáltica do trecho de aproximadamente 6 (seis) quilômetros, localizado entre o Aeroporto Francisco de Matos Pereira e a BR-463, a qual liga os dois municípios.

Em outra matéria Zé Teixeira reivindicou a aquisição de 40 computadores a serem destinados para a Sala de Tecnologia Educacional da Escola Estadual Vilmar Vieira Matos, no município de Dourados. Pedido encaminhado para o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Segundo Zé Teixeira o atendimento aos pleitos solicitados possibilitarão prevenção de acidentes e mais qualidade e melhor estrutura de aprendizado no ensino fundamental da referida Escola douradense. “Pedimos pela atenção especial do Governo do Estado, visando o urgente atendimento a todos que vivem nestes dois importantes municípios de Mato Grosso do Sul”, finaliza Zé Teixeira.