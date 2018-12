Witzel viaja para Israel com agenda focada em segurança e tecnologia

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), embarca na noite de hoje (4) para Israel, onde terá encontros com integrantes de instituições dos setores de segurança, saúde e tecnologia do país, até segunda-feira (10). De acordo com a assessoria de Witzel, as atividades foram indicadas e chanceladas pela Embaixada de Israel no Brasil, mas não têm caráter comercial.

O futuro chefe do executivo fluminense viaja acompanhado por uma comitiva da equipe de transição, integrantes do PSC e da Federação Israelita do Rio de Janeiro, além de uma equipe de apoio. Os custos serão bancados pelos próprios participantes da comitiva. A exceção cabe apenas à equipe de apoio, que terá passagens e hospedagens custeadas pelo PSC.

Drones

Na área de segurança, Witzel vai se reunir com representantes da Elbit, empresa que produz drones armados e oferece soluções para cidades seguras. Outro encontro será na Israel Aerospace Industries (IAI), que é fabricante de aeronaves militares e civis, com foco de atuação na aviação e eletrônicos de alta tecnologia. A empresa israelense também produz sistemas militares para forças terrestres e navais.

O governador eleito também tem agendado um encontro com o Ministro da Segurança Pública de Israel, Gilad Erdan.

Os compromissos de Witzel incluem visitas ao Centro de Comando e Controle da cidade de Jerusalém e ao setor de emergência do Hospital Hadassa. A comitiva irá também no Weizmann Institute of Science. A intenção é conhecer as parcerias entre a instituição e a iniciativa privada para o desenvolvimento de pesquisas. O governador eleito vai visitar também o Parlamento de Israel e a Embaixada do Brasil no país.