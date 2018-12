Witzel diz que investidores ainda veem o Rio como ambiente hostil

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), participou hoje (3) de almoço com integrantes do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), no Copacabana Palace, zona sul do Rio, que teve como tema Nova Gestão do Estado do Rio de Janeiro. Witzel reafirmou que pretende realizar parcerias público-privadas (PPPs), entre outras áreas, nas de mobilidade urbana e de infraestrutura, e prometeu atuação do governo para atrair novos investimentos para o Rio.

“Os investidores internacionais veem o Rio de janeiro como um ambiente hostil, devido à insegurança jurídica. Nós queremos estabelecer um diálogo honesto, direto e franco com o empresariado”, disse o governador eleito durante o evento.

O governador eleito também prometeu aumentar o número de policiais e estender o programa Segurança Presente para outras localidades do estado, como a Baixada Fluminense.

Witzel afirmou que 2019 será um ano de ajustes, mas o seguinte será muito melhor. Ele estava acompanhado dos futuros secretários de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda, Lucas Tristão; e de Ciência e Tecnologia Leonardo Rodrigues. “O Rio de Janeiro precisa de um choque de ética”, defendeu durante o encontro.

Viagem a Israel

O governador eleito viaja amanhã (4) à noite para Israel para agenda que inclui diversas atividades, entre elas visitas para conhecer a tecnologia de drones, mas, segundo a sua assessoria, ainda sem qualquer compromisso comercial. A Embaixada da Israel no Brasil é que está fazendo as indicações para os compromissos de Witzel, mas a agenda institucional ainda não foi divulgada.



A comitiva da viagem é formada por integrantes da equipe de transição, do PSC e da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Haverá ainda uma equipe de apoio formada por três profissionais: um assessor de imprensa, um cinegrafista e um ajudante de ordens. Segundo a assessoria de Witzel, com exceção da equipe de apoio, cada integrante da comitiva vai custear as próprias despesas.

Câmeras

Além dos drones, o governador tem interesse em conhecer o funcionamento de câmeras capazes de fazer identificação facial. Na terça-feira passada (27), durante uma entrevista no Palácio Guanabara, informou que pretendia ir a Londres também neste mês para ter contato com esta tecnologia, que quer empregar na segurança pública do Rio.