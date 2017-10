Walter Pinheiro retoma mandato de senador para participar de votação sobre Aécio

O senador licenciado Walter Pinheiro (sem partido-BA) pediu exoneração do cargo de secretário de Educação da Bahia para participar da votação que pode manter ou revogar o afastamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG). A apreciação do caso está prevista para a tarde desta terça-feira, 17. A tendência é que Pinheiro vote contra Aécio.

Com isso, o suplente de Pinheiro, Roberto Muniz (PP-BA), ficará fora do mandato até que o secretário retome o cargo no governo da Bahia. Muniz não poderia participar da votação esta semana de qualquer maneira, pois integra missão oficial com outros três senadores em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, desde o dia 11 de outubro até o próximo sábado, 21.