Wajngarten nega favorecimento a agência

O chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo, Fabio Wajngarten - Foto: Divulgação

O chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo, Fabio Wajngarten, foi ao Twitter para rebater reportagem da Folha de S.Paulo que revelou que a agência de publicidade Artplan, cliente de sua empresa privada FW Comunicação, passou a receber a maior parte da verba publicitária redistribuída pela Secom em 2019.

Ao reproduzir trechos de nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) enviada ao jornal, Wajngarten negou que a Artplan tenha se tornado o grupo com maior volume de recursos de publicidades por ser cliente de sua empresa. Segundo o secretário, "a Artplan ganhou uma concorrência interna entre as agências com contratos com a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República realizada na gestão anterior".

Segundo a reportagem, os valores repassados à Artplan pela Secom aumentaram em 36%, passando de R$ 51,5 milhões em 2018 para R$ 70 milhões entre abril e dezembro de 2019, período com Wajngarten no comando do órgão.

O secretário também enfrenta acusações de que sua participação na FW Comunicação, empresa da qual detém 95% das ações, configure conflito de interesses ante suas funções no governo. A questão será avaliada pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República na próxima reunião do colegiado, marcada para o próximo dia 28 de janeiro.