Votos foram didáticos e com rigor técnico, diz Torquato sobre julgamento de Lula

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, avaliou positivamente o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e disse que a decisão unânime foi bem articulada. "Os votos foram didáticos e com rigor técnico", disse o ministro, que é um dos conselheiros jurídicos do presidente Michel Temer.

Na avaliação de Torquato, o fato de o julgamento ser transmitido para todo o País foi positivo. "A transmissão ao vivo foi importante para a opinião pública e a mídia firmarem sua própria narrativa independente", afirmou.

Ao ser questionado qual sua avaliação sobre o impacto da condenação no processo eleitoral, Torquato afirmou que "é muito cedo para saber".