Visita do presidente da Bolívia ao Brasil é adiada; nova data será definida

A visita do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil foi adiada, tendo em vista a determinação médica para que o presidente Michel Temer permaneça até segunda-feira (27) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Morales seria recebido por Temer segunda-feira, às 11h, no Palácio do Planalto.



A informação está em nota divulgada hoje (25) pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Segundo a nota, o governo brasileiro está em contato com as autoridades bolivianas para a definição de uma nova data.