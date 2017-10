Visita de Evo Morales ao Brasil é adiada

Morales seria recebido pelo presidente Michel Temer - Divulgação

O Ministério das Relações Exteriores informou hoje (28) que a visita do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil, foi adiada. Morales seria recebido pelo presidente Michel Temer em cerimônia oficial no Palácio do Planalto e para um almoço no Itamaraty na próxima segunda-feira (30).

A agenda já tinha sido divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, mas foi cancelada depois que o presidente Temer passou por um procedimento cirúrgico em São Paulo na noite de sexta-feira (27). O presidente receberá alta do hospital somente na segunda-feira (30) e deve ficar de repouso em São Paulo até terça-feira (31), segundo recomendação médica.

Segundo o Itamaraty, as duas chancelarias definirão uma nova data para a visita de Evo Morales. Entre os principais temas que deverão ser discutidos pelos representantes dos dois países está a criação do Corredor Ferroviário Bioceânico, que pretende integrar o Brasil, a Bolívia e o Peru, ligando os portos de Santos, no Oceano Atlântico, ao de Ilo, no Pacífico. Os presidentes também devem tratar sobre medidas de prevenção ao crime organizado transnacional, esportes e energia.