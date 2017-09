Visita de Alckmin ao interior termina em confusão após fala de Major Olímpio

O que era para ser uma cerimônia festiva, com a entrega de 197 viaturas para a Polícia Militar, terminou em barraco e muita gritaria na manhã deste sábado, 16, em São Carlos (SP). Tudo começou quando o deputado federal Major Olímpio (SD-SP) chegou ao local protestando, entre outras coisas, contra os baixos salários da PM e as mortes de policiais. Um grupo que protestava no local então se juntou a ele.

Usando microfone e caixa de som, o deputado gritava frases de efeito, como "Cadê o salário da polícia?". O grupo apareceu quando discursava no palanque o secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho. E, a partir daí, deputados e outros presentes resolveram responder e gritos partiram de lado a lado.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) também respondeu durante seu discurso. Mas, como o barulho era grande, também teve de erguer muito a voz e tentou justificar: "É ele que está gritando!". Para completar, o tucano disse: "Ele ganha R$ 50 mil! Deveria ter vergonha!".

Depois da confusão, o governador tentou aparentar calma, tirou fotos com as pessoas e falou com a imprensa, mas sem entrar no tema. Antes, Alckmin já havia rebatido as críticas, alegando que tem investido na segurança pública. O tucano também garantiu que pretende dar aumento de salário aos servidores, mas culpou a queda na arrecadação no Estado. "Temos que agir com responsabilidade", falou.

O grupo que protestava antes da chegada do deputado era formado em sua maioria por representantes dos professores, ligados à Apeoesp. Olímpio usou as redes sociais para comentar o episódio. Ele alegou ter desmascarado o governador e diz que "o 'santo' Alckmin até perdeu a compostura".

