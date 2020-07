Visão Parlamentar entrevista o deputado Marcio Fernandes

Por videoconferência, o deputado Marcio Fernandes falou sobre o agronegócio em Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

O deputado estadual Marcio Fernandes (MDB) é o convidado da nova edição do Visão Parlamentar, que estreia nesta quinta-feira (16), às 7h. Atualmente, o deputado coordena a Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio e preside a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira na Casa de Leis.

O programa é apresentado pela jornalista Glaucia Jandre, e exibe ao telespectador da TV ALEMS o que os deputados pensam sobre as principais questões políticas da atualidade, que também atingem Mato Grosso do Sul. Nesta edição, o deputado Marcio Fernandes (MDB) destacou a atual situação do agronegócio no Estado e no país em decorrência da pandemia.

As edições do Visão Parlamentar também são transmitidas pelo canal 9 da Claro Net TV, nas terças-feiras, às 7h e às 16h; nas quintas-feiras, às 17h; aos sábados, às 11h30, e aos domingos, às 9h30. O programa ainda pode ser assistido a qualquer momento no canal oficial do Youtube da TV Assembleia.