Visão Parlamentar entrevista Cabo Almi, vice-líder do G-9 na ALMS 

Deputado Cabo Almi falou à jornalista Gláucia Jandre sobre a trajetória parlamentar

O quarto entrevistado de 2019 do Programa Visão Parlamentar, uma produção da TV Assembleia, é o deputado Cabo Almi, vice-líder do G-9 na ALMS. Na ocasião, ele conta um pouco da sua trajetória até a chegada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) e qual será o posicionamento dos integrantes do G-9 nas votações e debates na ALMS.

Já foram entrevistados os deputados Barbosinha (DEM), Professor Rinaldo (PSDB) e Gerson Claro (PP). A proposta do “Visão” é proporcionar um espaço na programação para que os deputados líderes de blocos e do Governo e o presidente da Casa de Leis falem com os telespectadores da TV Assembleia sobre sua atuação parlamentar, como observam o cenário político regional e brasileiro e outros temas de interesse dos moradores do Estado.

O Visão Parlamentar com o deputado Cabo Almi já está no ar no canal 9 da Net. Assista também pelo canal do Legislativo Estadual no Youtube ALMS.