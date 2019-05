Visando segurança, Coronel David faz indicações em sessão ordinária

Pavimentação de rodovia estadual e estrutura da Depac foram pautas

Durante sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (7), o deputado estadual Coronel David (PSL) encaminhou ao Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao Secretário de Estado de Infraestrutura (SEINFRA), Murilo Zauith, a solicitação de recursos para o asfaltamento da MS 444, que liga o município de Sevíria MS 112, que é um dos únicos trechos de rodovia estadual sem pavimentação. A indicação foi encaminha diretamente ao gabinete do parlamentar pelo Presidente da Câmara do município, Alexandre Cagliari e demais vereadores subscritos na forma do ofício número 002/2019, que fazem a reivindicação em nome da população da região.

“Estamos trabalhando dia e noite por um Mato Grosso do Sul mais seguro e próspero. Seja nas cidades, no campo, nas estradas, farei de tudo para atender às solicitações que chegam ao meu gabinete,” afirmou o parlamentar.

Na mesma sessão, David encaminhou uma recomendação ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, solicitando a substituição dos computadores utilizados na DEPAC Centro, em Campo Grande, e a revisão completa da rede da unidade. Tal ação, refletirá na melhora do atendimento ao cidadão, gerando melhor desempenho do serviço da PM.