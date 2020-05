Violência doméstica é tema do programa Vida Saudável da Rádio ALEMS

Programa conta com a participação da delegada-titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Fernanda Felix

A nova realidade de distanciamento social, imposta pela pandemia do coronavírus, trouxe a preocupação das autoridades mundiais quanto ao aumento dos casos de violência doméstica. Infelizmente, em vários países como França, China e Espanha, esse tipo de delito contra a mulher cresceu assustadoramente. No Brasil e em Mato Grosso do Sul, a realidade não é diferente. Para falar mais sobre o tema, o programa Vida Saudável da Rádio Assembleia, que vai ao ar nesta sexta-feira (29), conta com a participação da delegada-titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Fernanda Felix.

Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), já foram registrados de janeiro até o dia 22 de maio de 2020, em todo o Estado, 14 casos de homicídio qualificado pelo feminicídio, sendo que os três últimos ocorreram no mês de maio de 2020. Analisando apenas os dados do primeiro quadrimestre, entre os meses de janeiro a abril de 2020, Mato Grosso do Sul registrou um total de 11 feminicídios, dos quais quatro ocorreram na Capital.

Em razão das medidas sanitárias visando diminuir a circulação de pessoas nas ruas, a Polícia Civil criou uma nova ferramenta, online, para que as mulheres denunciem crimes envolvendo violência de gênero e pode ser acessada através do site http://devir.pc.ms.gov.br/#/. As Delegacias Especializadas da Mulher em todo o Estado mantêm o atendimento normal para as vítimas em suas unidades.