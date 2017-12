Vingança sem limites, diz Tacla Duran sobre nova denúncia da Lava Jato

O operador financeiro Rodrigo Tacla Duran classificou a nova denúncia da força-tarefa da Operação Lava Jato como uma 'vingança sem limites'. O Ministério Público Federal, no Paraná, apresentou na sexta-feira, 15, a segunda acusação Tacla Duran.

"Esta é a segunda denúncia do Ministério Público de Curitiba contra mim desde que decidi me defender publicamente, esclarecendo fatos e exibindo evidências até então inexplicavelmente omitidas. É a prova cabal de uma vingança sem limites, onde a lei, desvirtuada, se transforma em arma. Virão muitas outras denúncias, não tenho dúvida, cujo único objetivo é o de me condenar à revelia", afirma o operador.

Além de Tacla Duran, também são acusados o ex-gerente da Petrobras Simão Tuma e cinco executivos das empreiteiras Odebrecht e Mendes Júnior. Na denúncia, são relatados crimes de corrupção e lavagem de dinheiro supostamente praticados por eles entre 2011 e 2014 no âmbito de contrato firmado pelo consórcio Pipe Rack, composto pelas empresas Odebrecht, Mendes Júnior e UTC Engenharia, com a Petrobras.