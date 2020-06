Vídeo: Vereador é flagrado cheirando calcinha durante sessão

O vereador aproveitava o momento de fala de uma vereadora quando levanta a peça, olha por alguns segundo e em seguida começa a cheirar - (Foto: Reprodução)

Assim como em diversos municípios, parlamentares estão optando em realizar as sessões da Câmara de forma remota, para evitar a proliferação do novo coronavírus. Em uma sessão na última terça-feira (23) da Câmara de Bragança Paulista, o vereador Ditinho do Asilo (PSC) foi pego cheirando uma calcinha.

O vereador aproveitava o momento de fala de uma vereadora quando levanta a peça, olha por alguns segundo e em seguida começa a cheirar. Ele conta que havia desativado o microfone e por isso achou que o vídeo também tinha sido desligado. No momento, alguns perceberam o momento de distração e tentou alertar o parlamentar, mas já era tarde demais.

Segundo o Bragança-Jornal, o vereador afirmou que havia ganhado um presente de um amigo, uma calcinha comestível, e que abriu durante a sessão e não havia observado que a câmera estava ligada.

“Um amigo me mandou um presente. Como naquele momento eu não estava comentando o projeto, eu desliguei o microfone e achei que também a imagem estava desligada. Abri o presente e vi que era uma calcinha comestível, dessas de sexy shop. Não esperava que a imagem estava sendo gravada. Foi um minuto de inocência”, afirmou o vereador.

Questionado sobre a sessão, ele disse que acompanhava as discussões com a pauta do dia em mãos e que só se desconectou ao receber o pacote, não acreditando ter desrespeitado a vereadora Fabiana Alessandri (PSD), que falava no momento do vídeo.

Até o momento a Câmara Municipal de Bragança Paulista se manifestou.