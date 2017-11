Vídeo mostra José Dirceu dançando em festa de aniversário de esposa

O aniversário da mulher do ex-ministro José Dirceu (Casa Civil - Governo Lula), em Brasília, teve animação e muito samba no pé, conforme vídeo realizado na festa por um convidado. Durante a festa, o petista, condenado na Operação Lava Jato, dançou ao lado da mulher, rodeado de amigos e encontrou o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha (PT), condenado no Mensalão e anistiado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos vídeos da festa pode ser conferido no seguinte endereço no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QEiclhMt2Bo. Uma segunda parte do vídeo pode ser vista no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=ehh_CD7uvs8.

Desde maio, quando foi colocado em liberdade pela Corte máxima, Dirceu cumpre medidas cautelares impostas pelo juiz federal Sérgio Moro. Uma delas, o uso de tornozeleira eletrônica.

José Dirceu foi sentenciado pelo magistrado em duas ações penais da Lava Jato. Em uma delas a 20 anos e 10 meses de prisão por corrupção, lavagem e de pertinência a organização criminosa. Esta condenação já foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) - corte de apelação dos casos da Lava Jato, no Paraná -, que elevou a pena para 30 anos e nove meses de prisão.

Em outro processo, o petista pegou 11 anos e 3 meses de prisão. Neste, Dirceu foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro por R$ 2,1 milhões em propinas para favorecer a contratação da empresa

Apolo Tubulars pela Petrobras por meio da diretoria de Serviços, cota do PT no esquema de corrupção da estatal, entre 2009 e 2012.

Outro lado

O advogado Roberto Podval, que defende o ex-ministro, informou que o ex-ministro José Dirceu estava no aniversário da mulher. "Ele está em liberdade e tem o direito de comemorar."