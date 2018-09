Vice de Bolsonaro defende fim da estabilidade no serviço público

General Hamilton Mourão durante um ato de campanha em Bagé

O general Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), defendeu, durante um ato de campanha em Bagé (RS), o fim da estabilidade no serviço público. "Por que uma pessoa faz um concurso e no dia seguinte está estável no emprego? Ela não precisa mais se preocupar. Não é assim que as coisas se comportam. Tem que haver uma mudança e aproximar o serviço público para o que é a atividade privada", disse.

Com um rebenque nas mãos, Mourão comparou o Brasil a um "cavalo maravilhoso que precisa ser montado por um ginete com mãos de seda e pés de aço". Segundo ele, o país precisa tirar as travas que impedem o seu crescimento como a alta carga tributária, o "ambientalismo xiita", a "hegemonia do politicamente correto", e o excesso de leis.

Mourão defendeu, ainda, uma reforma do Estado com foco nas áreas de saúde, segurança, educação e do agronegócio. "Por que preciso gastar dinheiro com uma campanha de vacinação? Todo mundo tem celular, basta mandar uma mensagem: "vacine seu filho hoje", disse.

Segundo ele, a educação no Brasil virou uma questão ideológica. "Temos uma crise de valores, resultado de mais de 30 anos de processo de desconstrução da identidade nacional provocada por uma intelectualidade". Mourão criticou o ensino ministrado a seu neto, que recebe aulas de filosofia e disse ser necessário ensinar "valores morais". (Com Agências de Notícias)