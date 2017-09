Viagens expõem estilos diferentes de Alckmin e Doria

O governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Doria, apontados por tucanos como pré-candidatos do PSDB à Presidência, tiveram nesta segunda-feira, 18, agendas políticas fora de São Paulo. Em seus deslocamentos, o primeiro para Belo Horizonte e o segundo para Porto Alegre, adotaram estilos diferentes. Enquanto Alckmin desembarcou na capital mineira no início da noite, após horário "de expediente", usando um avião de carreira, Doria viajou logo pela manhã, usando o seu jato particular.

O governador embarcou às 16h, acompanhado apenas do seu ajudante de ordens, e não informou os compromissos em sua agenda oficial. Ele cancelou parte da agenda que teria na capital mineira e manteve apenas os compromissos marcados para depois do horário comercial.

"As agendas que não são estritamente oficiais eu marco a noite ou nos finais de semana. A passagem e o hotel eu pago do meu próprio bolso", afirmou Alckmin ao chegar ao seminário do Fórum das Entidades de Minas Gerais.

Já Doria cumpriu extensa agenda política em Porto Alegre ao lado do prefeito Nelson Marquezan. Antes de embarcar, gravou um vídeo em frente ao seu avião no qual afirma que não usa recursos públicos em seus deslocamentos. "Viajo com meu dinheiro, no meu avião", disse. Segundo seus auxiliares não se tratava de uma resposta a Alckmin, mas ao Ministério Público, que na semana passada abriu investigação para apurar suas viagens feitas durante horário de trabalho.

Apesar de se movimentarem como pré-candidatos, tanto Alckmin quanto Doria evitam o clima de disputa. Na semana passada, o governador se irritou com a publicação de uma foto sua na fila de embarque para um avião de carreira, que causou mais mal-estar entre auxiliares. O prefeito já avisou seu grupo político mais próximo que "repudia" qualquer hostilidade a Alckmin. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

