Viagem para o Vaticano não atrapalhará os trabalhos na Câmara, afirma Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a dizer neste sábado, 5, que a viagem dos deputados ao Vaticano (Itália) para assistirem à cerimônia de canonização da Irmã Dulce, no dia 13 de outubro, não prejudicará os trabalhos na Casa.

"É uma comitiva oficial que viaja na quinta-feira e volta na segunda. Não atrapalha os trabalhos da Câmara dos Deputados", afirmou, em entrevista depois de ter participado de evento da revista Piauí sobre jornalismo em São Paulo.

A viagem da comitiva com políticos, incluindo senadores, ocorre em meio ao andamento da agenda econômica no Congresso Nacional. É esperada, por exemplo, a votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado. A ausência dos senadores pode afetar o cronograma.