Veterinário Francisco avalia 2º Encontro de Vereadores Defensores da Causa Animal

Da Redação com Assessoria

Na condição de representante o legislativo campo-grandense, Veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB (Partido Socialista Brasileiro), participou do 2º Encontro de Vereadores Defensores da Causa Animal, realizado em São Paulo.

O evento que reuniu vereadores de diversos estados brasileiros, além dos deputados federais Ricardo Izar e Fred Costa, além de ativistas da causa, de acordo com Veterinário Francisco, "foi bastante produtivo para os defensores da causa animal".

O parlamentar destacou que foi possível trocar experiências com políticas para o bem-estar animal, além de conhecer e discutir os projetos que estão tramitando em Brasília e em outros municípios, visando melhorias 'Por Aqueles Que Não Tem Voz'.

Ativista

A paulistana Luisa Mell que é abordada pelos amantes e defensores dos animais fez parte da programação do 2º Encontro de Vereadores defensores da causa animal em São Paulo. Isso porque, desde 2002, quando começou sua carreira na TV – onde estrelou dois programas , Luísa passou a mostrar para todo o Brasil a situação degradante de muitos pets. O programa projeto do pai de Luísa denunciava os maus tratos aos animais. A partir daí, Luisa Mell virou uma das ativistas mais conhecidas do Brasil.

"A relação de minha família com os animais começou em uma feira de adoção, em São Bernardo. Pegamos um vira-lata muito doente, que por muito tempo viveu conosco! Virou amor pra vida toda", diz Luísa.

Lei dos Crimes Ambientais

O deputado federal Fred Costa (Patriota-MG), Presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa e Proteção dos Animais, marcou presença durante o evento.

O parlamentar que também já foi vereador por dois mandatos em Belo Horizonte, conversou com os vereadores e explicou sobre o projeto de lei de sua autoria sobre a pena de reclusão por maus-tratos a animais. O projeto de lei em discussão altera a Lei dos Crimes Ambientais (9.605/98) para estabelecer a pena de reclusão (regime inicialmente fechado) de 1 ano a 4 anos e multa para quem pratica esses crimes.