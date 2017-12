Vereadores votam um Veto e cinco Projetos na sessão desta terça-feira

Sessão terá início às 9h - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam um Veto Parcial do Executivo e cinco Projetos na sessão ordinária desta terça-feira (12).

Em única discussão e votação, os parlamentares analisam o Veto Parcial do Executivo Municipal ao Projeto de Lei n. 8.531/17, de autoria dos vereadores Delegado Wellington e João César Mattogrosso, que cria o Programa Banco de Empregos para a Juventude, no âmbito do município de Campo Grande.

Ainda em única discussão e votação, será analisado também o Projeto de Lei n. 8.788/17, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar ao Estado de Mato Grosso do Sul, imóvel localizado no bairro Taveirópolis, neste município.

Já em primeira discussão e votação serão analisados outros quatro Projetos. O Projeto de Lei n. 8.607/17, de autoria do vereador João César Mattogrosso, que dispõe sobre vagas em Ceinfs e escolas municipais para crianças, vítimas e filhas de vítimas de violência doméstica e dá outras providências.

O Projeto de Lei n. 8.649/17, de autoria dos vereadores André Salineiro e Enfermeira Cida Amral, que institui a Campanha Agosto Lilás e o “Programa Maria da Penha vai à Escola”.

Também o Projeto de Lei n. 8.679/17, de autoria do vereador João César Mattogrosso, que institui Programa Motorista Premiado, incentivando a redução de acidentes por excesso de velocidade no município de Campo Grande.

E o Projeto de Lei n. 8.692/17, de autoria do vereador Gilmar da Cruz, que estabelece que hospitais e maternidades do município de Campo Grande ofereçam aos pais e/ou cuidadores de recém-nascidos treinamento de primeiros socorros em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita e dá outras providências.