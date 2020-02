Vereadores votam três Vetos e dois Projetos de Lei na sessão desta quinta-feira

A sessão começa às 9 horas - Arquivo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na Sessão Ordinária desta quinta-feira (13), três Vetos e dois Projetos.

Em única discussão e votação, os parlamentares analisam três Vetos do Executivo Municipal. O Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 8.970/19, que autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa Bairros Limpos Campo Grande Saudável, no município de Campo Grande-MS, e dá outras providências. A proposta é autoria dos vereadores Ademir Santana e William Maksoud.

Também, o Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 9.389/19, que altera e acrescenta dispositivos a lei n. 5.194, de 25 de junho de 2013, que dispõe sobre a criação do serviço denominado Disque-Dengue. A proposta é de autoria do vereador Prof. João Rocha.

E o Veto Total ao Projeto de Lei n. 9.448/19, que altera a denominação da Escola Municipal de Educação Infantil localizada na Rua Camilo Neres s/n, no Bairro Lar do Trabalhador. A proposta é de autoria dos vereadores Dharleng Campos, Delegado Wellington e João César Mattogrosso.

Já em segunda discussão e votação, será votado o Projeto de Lei n. 9.397/19, que dispõe sobre a autorização para implantação de sistema de fornecimento de energia elétrica gerada a partir dos raios solares na rede de iluminação pública e semafórica de Campo Grande/MS. A proposta é de autoria dos vereadores Prof. João Rocha, Ayrton Araújo do PT e Odilon de Oliveira.

Por fim, em primeira discussão e votação, os vereadores analisam o Projeto de Lei n. 8.868/18, que dispõe sobre o hasteamento da Bandeira de Campo Grande, Bandeira do Brasil e entoação do Hino Nacional Brasileiro e do Hino à Campo Grande nas escolas de ensino de 1º grau da Reme, Rede Municipal de Ensino e escolas privadas. A proposta é de autoria do vereador William Maksoud.

Serviço – A sessão acontece na quinta-feira, dia 13, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms