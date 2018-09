Vereadores votam sete projetos na sessão ordinária desta quinta-feira

A sessão será realizada a partir das 9h - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão ordinária desta quinta-feira (20), sete projetos de lei.

Em única discussão e votação, será analisado o projeto de lei n. 9.031/18, do Executivo Municipal, que cria o Fundo Municipal de Enfrentamento À Violência e Promoção dos Direitos da Mulher de Campo Grande. Também, o projeto de resolução n. 385/18, substitutivo ao projeto de resolução n. 362/17, de autoria do vereador Carlão, que institui o Dia do Comerciário e a Medalha Legislativa “Presidente Getúlio Vargas” no âmbito da Câmara Municipal.

Já em segunda discussão e votação, os parlamentares apreciam o projeto de lei n. 8.850/18, que cria o Cadastro Municipal de Violência Contra a Mulher no município de Campo Grande. A proposta é de autoria dos vereadores Odilon de Oliveira e Ademir Santana.

Ainda, o projeto de lei n. 8.829/18, do vereador William Maksoud, que autoriza o Poder Executivo a criar o Disque Idoso, e o projeto de lei n. 8.712/17, que dispõe sobre a inclusão do nome do cônjuge ou maior de 18 anos que resida com o consumidor nas contas mensais de serviços essenciais, a fim de atestar sua residência. O projeto foi elaborado pelo vereador Odilon de Oliveira.

Já em primeira discussão e votação, outros dois projetos serão analisados: o projeto de lei n. 8.908/18, do vereador Cazuza, que dispõe sobre o Dia Municipal do Escoteiro/Escotismo em Campo Grande, e o projeto de lei n. 8.891/18, que institui o Dia Municipal da Conscientização de Doação do Cordão Umbilical, de autoria do vereador Carlão.

Tribuna – Durante a sessão, ainda usará a Tribuna o presidente do Conselho Municipal da Juventude, Maicon Cleyton Rodrigues Nogueira, que falará sobre a Semana Municipal da Juventude a convite do vereador Prof. João Rocha.

Também, a advogada, escritora, poeta e embaixadora da paz no Brasil, Delasnieve Miranda Daspet, que discorrerá sobre “O Dia Internacional da Paz”, a ser comemorado no dia 21 de setembro. O convite foi feito pelo vereador Eduardo Romero.

Serviço – A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.