Vereadores votam sete projetos na sessão desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão ordinária desta quinta-feira (23), sete projetos de lei.

Em segunda discussão e votação, será analisado o projeto de lei Nº 8.690/17, que dispõe sobre o Dia Municipal do Voluntariado. A proposta é de autoria do vereador Cazuza. E, também, o projeto de lei Nº 8.695/17, do vereador Betinho, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Leite Humano.

Já em primeira discussão e votação, os parlamentares apreciam outros cinco projetos. O primeiro, de Nº 8.638/17, institui na cidade o Mês Municipal de Combate ao Feminicídio, proposto pela vereadora Dharleng Campos.

Os vereadores também votam o projeto de lei Nº 8.640/17, de autoria do vereador Carlão, que institui o programa “Adotar Ato de Amor”; o projeto de lei Nº 8.653/17, que institui na cidade a Semana de Conscientização da Hipertermia em Crianças Esquecidas em Automóveis “Síndrome do Bebê Esquecido”, do vereador Lucas de Lima; e os de Nº 8.710/17, do Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018 a 2021, e 8.733/17, também do Executivo, que altera dispositivo da lei n. 4.581/07, que autoriza o Poder Executivo a desafetar, desdobrar e alienar áreas de domínio público municipal.

Serviço - A sessão acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.