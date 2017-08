Vereadores votam seis Projetos na sessão desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam seis Projetos de Lei na Sessão Ordinária desta quinta-feira (31).

Em segunda discussão e votação serão analisados em Plenário três Projetos de Lei. O Projeto de Lei nº 8.435/17, de autoria do Prof. João Rocha, que dispõe sobre o estímulo ao ensino-aprendizagem dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras providências.

O Projeto de Lei n° 8.513/17, de autoria da Mesa Diretora, que revoga a Lei n° 2.622 de 13 de julho de 1989.

Também o Projeto de Lei n° 8.537/17, de autoria do vereador André Salineiro, que declara de utilidade pública municipal a Associação Sul Mato-Grossense de Fibrose Cística - ASMFC, com sede no município de Campo Grande-MS.

Já em primeira discussão e votação, serão analisados três Projetos de Lei. O Projeto de Lei n° 8.426/17, de autoria do vereador Betinho, que institui o Dia Municipal dos Direitos Humanos no município de Campo Grande-MS e dá outras providências.

O Projeto de Lei n° 8.490/17, de autoria do vereador Delegado Wellington, que cria no âmbito da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social –SESDE a Central de Acolhimento ao Turista Vítima de Violência –CATVV, na forma que indica.

Por fim, o Projeto Lei n° 8.574/17, de autoria do vereador Veterinário Francisco, que institui o Dia Municipal do Zootecnista e dá outras providências.

Serviço - A sessão ordinária desta quinta-feira (31) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiuka Park.

