Vereadores votam hoje Veto Parcial à LDO 2018

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam um Veto do Poder Executivo na sessão ordinária desta terça-feira (15).

Em única discussão e votação será votado em Plenário o Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 8.470/17, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária do município de Campo Grande, para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.

A sessão contará ainda com a participação do presidente do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos "Florivaldo Vargas" - Ismac, Marcio Ximenes Ramos, que fará uso da Tribuna para discorrer sobre a entidade e a sua celebração de 60 anos ocorrida no dia 04 de fevereiro deste ano. O convite foi feito pelo vereador Pastor Jeremias Flores.

Serviço - A sessão ordinária desta terça-feira (15) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, Bairro Jatiúka Park.

