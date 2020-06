Vereadores votam hoje projeto sobre estratégia para inovação no setor da construção

A sessão começa daqui a pouco - Arquivo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam, na sessão ordinária desta terça-feira (2), em primeira discussão, o Projeto de Lei 9603/19, de autoria do vereador André Salineiro. A proposta dispõe sobre a estratégia municipal de disseminação do Building Information Modelling (BIM) ou Modelagem de Informação, com a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento e a sua difusão no município de Campo Grande. A sessão pode ser acompanhada ao vivo pelo Facebook da Casa de Leis www.facebook.com/camaracgms.

Conforme o projeto, o BIM trata de um conjunto de tecnologias e processos integrados que permitem a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo, de forma a servir potencialmente a todos os participantes do empreendimento, durante todo o ciclo de vida da construção.

Em 2018, o Governo Federal lançou a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM – Estratégia BIM BR, visando incentivar o desenvolvimento do setor de construção e propiciar mais economicidade para as compras públicas e maior transparência aos processos licitatórios. A proposta busca que Campo Grande também adote esse método inovador, de forma pioneira.

Serviço - A sessão ordinária desta terça-feira (2) começa a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, e permanece fechada ao público como uma das medidas para evitar a disseminação do coronavírus. A sessão pode ser acompanhada ao vivo pelo facebook da Câmara: www.facebook.com/camaracgms.